英華贏喇沙　時隔10年再奪學界冠軍

「D1九龍區中學校際男子籃球賽」周四（8日）上演決賽，賽前拔萃男書院因違反學界防疫規定臨時被取消資格，英華書院補上其空缺，憑倪嘉仁轟入22分，以46：35擊敗喇沙書院，時隔10年再奪冠軍。喇沙書院則時隔8年重奪精英賽資格。

今場原定由拔萃男書院大戰喇沙書院，惟男拔因違反學界防疫規定而被取消資格，由其4強對手英華書院補上。首節戰況緊湊，喇沙的曾朗謙取得6分，協助喇沙以11：10稍微領先。第2節英華的倪嘉仁大爆發，個人包辦12分，加上密集防守令喇沙命中率下降，全隊只得4分，英華半場領先27：15。換邊後，喇沙奮力追分，曾朗謙博得「and 1」，一度追至5分差，惟喇沙板櫈深度不足，尾段幾位主力先後戰至抽筋及受傷，最終英華以46：35取勝。

轟入全場最高22分的倪嘉仁，原來4強才回歸球隊，這位中六生為學校重奪冠軍感興奮：「我4強才回來。原本我因為幼稚，不堪被罵而離隊一年……但我見到英華小組賽輸了給喇沙，很為他們感到不值，所以我問朱Sir（朱耀明）可否回來，幸好隊友們都好接納我，為學校重奪冠軍，我覺得好開心！」賽後英華球員圍作一圈，有人激動地說：「今天我們完成了小小的目標，但我們要贏埋精英賽冠軍！」英華原需打季軍戰爭奪最後一個精英賽席位，倪嘉仁直言，「這是上天給我們的機會，機會來到就要全力把握。好久沒有贏D1冠軍了，今次特別有意義，我想為英華爭一口氣，做到了。」