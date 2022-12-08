喇沙重奪精英賽資格　曾朗謙：我哋盡晒力！

喇沙書院今場表現拚搏，特別第3節面對英華高強度防守亦繼續大打快攻，與對手拉成均勢，兩隊此節比分為10：10，最後因多名主力抽筋或受傷影響戰力，以35：46落敗。賽後，教練李希言讚揚球隊已經盡力，着師弟們為這班A Grade師兄鼓掌：「有時努力了不代表會有結果，在喇沙打籃球就是如此辛苦。我們中一至中六都係同一班人，不會有外來生加入，我們，只得這班兄弟！」

賽後，喇沙眾將以至舊生、校友都落下「男兒淚」，今場取得全隊最高13分的喇沙隊長曾朗謙（Kyle）指，球隊已經盡力，為喇沙表現感到自豪：「坦白說，前一日才知道換對手，對我們的確有影響，畢竟4強之後的兩星期都一直為對拔萃作準備，但無論是任何一個對手，我們都很想贏。今場正選5人都幾乎戰至抽筋受傷，已經盡晒力，表現絕對收貨，同時證明我們不是一支可以被輕視的弱隊。」

喇沙自2014至15年後再次取得精英賽資格，Kyle期待精英賽有更佳表現：「教練是我們的舊生，他很有心機幫我們訓練，又聯絡舊生回來一起訓練，疫情以來我們一直苦練，就是為了證明我們是一支強隊。精英賽目標是冠軍，雖然我們人腳不及其他強隊，但我們會一條心、出盡力去打每一場！」