日韓回歸英雄式歡待　老孫為總統戴隊長臂章

今屆世界盃亞洲球隊的表現搶眼，特別是日本及南韓球員的拼搏及熱血令球迷瘋狂，即使他們16強止步，但凱旋回國均受到英雄式的歡迎，更分別獲得國家元首款待。

日本國家隊日前回國吸引大批球迷在機場英雄式歡迎，場面虛冚，而周四他們獲日本首相岸田文雄的邀請，前住首相官邸，吉田麻也及長友佑都代表向岸田文雄送上全隊簽名球衣及世界盃足球作禮物，而岸田文雄更對主帥森保一的筆記甚感興趣，眾所周知，森保一時常筆與筆記不離手，一邊觀眾比賽局勢，一邊做筆記記錄及整理，而岸田文雄亦不時在國會上以記錄筆記出名，因此二人在這個世界盃慶功禮上互相交換簽名筆記。

至於南韓國家隊則獲南韓總統尹錫悅在青瓦台設宴款待，已經辭任的葡萄牙籍主帥保羅賓圖被安排坐在總統身旁，而球員與總統打成一片，聚餐之後又合照兼Selfie，隊長孫興民還將隊長臂章戴上總統的手臂上。

尹錫悅收到隊長臂章後坦言自己會記住使命：「身為總統，我將在國家遇到困難時，承擔起所有責任，解決問題，把工作做好。」孫興民代表南韓隊向尹錫悅送贈全隊簽名的球衣:「我們能在世界盃取得佳績，離不開過去四年國民的支持，我真誠致謝，未來將一如以往為國家榮譽全力以赴，希望大家也繼續支持我們。」