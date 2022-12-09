英迷傅家俊竟然想美斯捧世界盃

英格蘭闖入世界盃8強將面對法國，令球迷期待，本身是超級足球迷兼英格蘭擁躉的香港桌球「一哥」傅家俊（Marco)都話這場英法 大戰「唔可以錯過 」，他直言比起近幾屆的英格蘭，今屆整體實力全面，絕對有機問鼎冠軍，然而在情意結下他更想阿根廷捧盃。

剛在英國回港小休的Marco，近月出戰職業賽之餘，就是追睇世界盃，除了對美國一戰之外，英格蘭的所有賽事他都場場支持，「我睇英國傳媒話，今屆英格蘭隊是最全面的一次，前、中、後都很平均，很多球員都能發揮在聯賽的表現，甚至更好，不過，我覺得心態仍然最重要，當年有林柏特、碧咸同史高斯的陣容都被睇好，最終都唔成功，所以心態是勝負關鍵，對住法國未必無機會。」

講到今屆三獅兵，Marco特別留意祖迪比寧咸，「相對下以前較少留意他，19歲很難得，或者以往少睇德國波，但都聽過他的名字，希望他能再有表現。」他亦強調主帥修夫基的排陣雖然屢受批評，但卻又見成效。

即使是英格蘭忠實粉絲，但Marco對今屆世界盃冠軍盟主卻有另一睇法:「我當然喜歡英格蘭，都想他們奪標，但今屆幾隊都唔錯，法國好強，阿根廷愈踢愈好，巴西更加不用多說，葡萄牙踢完16強又覺得好似有機，但以情意結來講，我個人想阿根廷贏，因為美斯是最後一屆，我覺得他的生涯就只差一個世界盃。」Marco將再返英國比賽，餘下的世界盃比賽，他坦言都會場場追，直至聖誕前才再回港與家人渡佳節。