多哈伴遊網猖獗　球迷幫襯隨時踎7年

當世界盃於如火如荼之際，地下活動同樣熾熱，雖然卡塔爾是穆斯林國家，嚴禁婚外性行為，但大量以多哈「伴遊」為名的網站仍然非常活躍，這些網站肆無忌憚地羅列伴遊女性的樣貌及服務範圍。據知，這些網站部分來自英國，英國司法部門擔心，有英格蘭球迷會挺而走險，最終被判入獄7年。

球迷只要於網上用關鍵字「多哈」及「伴遊」等英文搜尋，就會出現大量伴遊網站，英國傳媒早於世盃開幕前已經報道有關網站的存在，但比賽已經來到8強，網站只有愈來愈猖獗。

不少網站的女性都是來自外國，包括東歐、亞洲甚至印度都有，更有人以裸體照片及短片做招徠吸引恩客，估計是因為世界盃利用遊客身份而湧入多哈「搵快錢」。網站宣傳表示：「這些女孩會以你的另一半形式出現，陪伴你看球賽，或者你需要的服務。」表面上伴遊，實際上提供賣淫服務。

網站伴遊收費由每小時1500卡塔爾亞爾（約3,200港元）至3000卡塔爾亞爾（約6,400港元）不等，更有部分提供「特別服務」，例如披上傳統阿拉伯女子服裝等。由於世界盃淘汰賽期間，會遇上部分日子沒有比賽的空檔，預料生意會激增。

由於這些網站於境外註冊，有關網站自世盃開始至今仍然運作。不過，卡塔爾對於賣淫有嚴厲罰則，提供性服務要坐監3年，而卡塔爾當局早於世界盃前正式宣佈，世界盃期間全國禁止夫妻以外的性行為，違者定罪後恐將面臨7年的牢獄之災。