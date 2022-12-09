今晚11點免費睇8強大戰　巴西火併克羅地亞

今晚世盃8強兼免費直播場次，有奪標熱門巴西打頭陣，火併上屆亞軍克羅地亞。巴西上仗兵不血刃大炒南韓，未受考驗，克羅地亞老將偏多，上仗搏得太盡未回氣，今仗必以傳控打法拖慢節奏，何況兩軍近年碰頭例少交收，2.5球入球細有分頭捧得過。(ViuTV 99、Now 618及616周五晚11時直播)

巴西喺上仗16強面對南韓，憑雲尼斯奧斯祖利亞、尼馬、李察利臣及盧卡斯柏基達建功，上半場就攻入4球，最終大勝4比1晉級，但與「太極虎」攰到爆兼戰略錯誤有關，喺初段不自量力選擇搶攻，導致中門大開，先畀巴西嘅反擊針針見血。

利用控球拖慢節奏

查實巴西之前3仗分組賽，對手塞爾維亞、瑞士及喀麥隆不約而同擺鐵桶陣迎敵，令「森巴兵團」啞火，只得2勝1負僅入3粒，主帥迪迪偏重防守，反擊先係殺着，若果欠缺空間，佢哋進攻往往都係老鼠拉龜，分組賽有辦你睇。

另邊廂，克羅地亞上仗16強與日本激戰120分鐘，仍打和1比1未分勝負，幸好門將利華高域如有神助，喺互射12碼時3度撲出，涉險過關。不過陣中老將偏多消耗大，隊長莫迪歷及中場高華錫更喺加時罕有被換出，未有參與極刑大戰，明顯體力不繼，匆匆再戰回唔切氣，後衞波拿蘇沙及祖薛史坦尼錫亦上陣成疑，今仗會利用控球拖慢節奏，唔畀巴西有空位打突擊。翻查紀錄，佢哋近4次正面交鋒，有3次開2球或以下，而且兩軍近4仗亦有3仗總入球都係1球起、2球止，2.5球細盤有1.94倍，不妨早早入貨。