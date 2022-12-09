曼聯一早睇中C朗接班人　1.2億歐元先有得傾

葡萄牙新星干卡路拉莫斯一鳴驚人，日前於16強對瑞士取代C朗，首次喺世盃擔正就連中三元，要知道C朗從未喺世盃淘汰賽入過波，佢第一次打正選就做到，呢鋪真係威過大師兄。干卡路拉莫斯唔算係突然爆出，單計今季，佢為賓菲加21次上陣攻入14粒，完美代替今夏轉投利物浦嘅達雲紐尼斯，成為呢支葡萄牙班霸首席射手，佢喺今年9月先首獲葡萄牙徵召，並於11月處子戰大勝尼日利亞4比0即有士哥，呢位21歲前鋒至今只為葡軍上陣4次，就攻入4粒，效率奇高。

查實曼聯獨具慧眼，一早就睇中咗干卡路拉莫斯，喺9月已派人聯絡佢嘅經理人，邀請佢喺下年1月轉會窗重開後加盟，只係暫時未見下文。由於曼聯同C朗解約，主帥坦哈格坦言需要買個前鋒，干卡路拉莫斯絕對係不二之選，不過呢位葡萄牙隊嘅C朗接班人喺世盃一戰成名，之前標價嘅4000萬歐元肯定買唔到佢，有指賓菲加已坐地起價，冇1.2億歐元都唔使傾，睇嚟曼聯呢啲錢唔慳得。