荷阿大戰一觸即發　喜比特亞哥斯達各有心水

世界盃8強爭奪，周五凌晨（10日）上演荷蘭對阿根廷的經典對決。港會隊長喜比特及理文中場亞哥斯達這對港超兵，當然各有心水，前者就深信「橙衣軍」有能力靠較佳戰術運用取勝，後者則認為「潘帕斯雄鷹」實力更勝一籌。

荷蘭16強以3比1輕取美國，晉級8強，喜比特認為「橙衣軍」演出較分組賽時有改善，稱該場賽事的戰術行之有效：「荷蘭面對美國嘅表現比分組賽嗰陣好，同埋球隊喺16強採用咗唔同嘅踢法，投放少啲心力喺控球方面，更注重踢好反擊，呢個策略嘅效果好好。」

談到今場將大戰阿根廷，力爭準決賽資格，喜比特指兩隊實力接近，關鍵在於荷蘭能否限制美斯，希望荷蘭以1比0勝出：「相信大部份人都睇高阿根廷一線，但我覺得係『五五波』，當然關鍵係荷蘭可唔可以限制美斯，令佢冇咁多進攻機會，相信荷蘭會有正確嘅戰術，令阿根廷感覺到困難。」

阿根廷16強淘汰澳洲之後，8強要硬撼荷蘭，力撐「潘帕斯雄鷹」的亞哥斯達（Jony），認為「橙衣軍」是愛隊今屆決賽周至今遇到的最強對手。他喜見阿軍首戰意外不敵沙特阿拉伯之後，表現有改善：「好彩係喺第一場輸波，之後阿根廷每場波都有進步，依家球隊處於最佳狀態。」

Jony深信牌面上比荷蘭更強的阿根廷，將會主導今場比賽，但指出球隊需要提防對手反擊：「今場難度在於點樣搵出空間去進攻，之前西班牙都遇到類似嘅問題，但我相信阿根廷有足夠實力撕破對手防線，睇好佢哋贏荷蘭2比0。」