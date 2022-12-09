不滿桌球被貼負面標籤　傅家俊：可否令桌球重生

日前立法會議員霍啟剛於立法會向康文署提出，放寬未滿16歲或身穿校服的青少年，不能在晚上8時至早上10時，進入持牌桌球館的限制，康文署解釋上述限制，是為了避免未滿16歲的青少年，流連桌球館影響學業。香港桌球「一哥」傅家俊（Marco）周五（9日）於社交平台發文，對以上說法感到不滿，直指當局自相矛盾，並認為當局做法令桌球貼上「不良運動」標籤。

現行《遊樂場所規例》第22C條規定，除非得到康文署署長書面明確准許，否則桌球館持牌人不得准許未滿16歲的人，在晚上8時至早上10時之間進入場所，身穿校服的人更不得在營業時間內進入該場所。體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛，早前就於立法會向當局提出放寬以上限制，惟當局回應指，以上條例是為了確保青少年，不會因流連桌球館影響學業。

傅家俊在社交平台對此表達不滿，直指政府對桌球運動的取態自相矛盾尤其政府以早前的香港桌球大師賽，作為慶回歸活動：「為何當局一方面鼓勵市民入場睇大師賽，同時又規限青少年使用桌球室嘅時間，令桌球被貼上「不良運動」標籤？」Marco續指，外間對桌球的形象，到近年已有所改善，家長都願意帶子女學習桌球，懇請政府給予桌球「重生」的機會：「從香港桌球大師賽中小朋友嘅表現可見一斑，只要多加支持，佢哋前途絕對無可限量。政府能令更生人士有多一次機會，點解唔可以比桌球喺香港重生？」

「作為職業桌球手超過20年，我希望港府能夠比喜愛桌球嘅小朋友，擁有更多練習同享受桌球運動嘅時間，獲得發揮所長嘅同等權利。只要政府喺政策上可以比桌球多啲支持，我哋有絕對信心可以喺不久嘅將來培育出下一位來自香港嘅世界級桌球手。」Marco自1998年成為職業桌球手，而當時政府已經有這個限制。對於Marco的回應，有網民留言力撐，「要有壞人，任何地方都有壞人，要有好人，通街都搵到好人....反正已經唔係8-90年代比較雜既波樓，做多啲青訓，係一件好事」、「咁八點後喺走球場踢波，喺籃球場打籃球就可以?八點後桌球室會影響學業?點解八點後足球場和籃球場就唔會影響學業?」、「８點前喺桌球室係唔會學壞，8點後就會？」