勢均力敵戰況易膠着　荷蘭鬥阿根廷追半場和

世盃8強大戰，荷蘭對阿根廷，呢兩支傳統勁旅實力旗鼓相當，並且曾經多次喺世盃決賽周交鋒，非常熟悉對方，預料會拉成均勢。加上淘汰賽一戰定生死，雙方都唔會輕舉妄動，戰局隨時陷入膠着。翻查兩隊近5次對賽有4次上半場打和，一於再博半場和。（Now 618及616周六凌晨3時直播）

荷蘭同阿根廷都擅於進攻，但近年碰頭卻往往冇乜交收，包括2006及14年世界盃交鋒，都踢成0比0，特別係2014年4強激戰120分鐘仍然冇出現入球，最終需要互射12碼分勝負，由阿根廷勝出。

值得一提，當年荷蘭正係由現任主帥尹戈爾執教，呢位71歲老帥嘅戰術傾向保守穩陣，荷蘭今屆3分組賽僅入5球，即使對最弱嘅卡塔爾，亦只係小勝2比0，上仗16強對實力一般嘅美國，都採取防反踢法，更何況今仗對手係爭標熱門之一嘅阿根廷，荷蘭更加唔會冒進。

阿根廷老將多行軍歎慢板

至於阿根廷進攻方面仍然非常依賴美斯，但呢位35歲球王始終體力有限，加上賽程緊密，相信佢會留前鬥後，以免一旦加時後勁不繼。事實上，阿根廷比較多老將，行軍速度慢，唔好期望佢哋能夠迅速入到波。加上兩位翼鋒迪馬利亞、艾真度高美斯有傷在身可能缺陣，就算勉強披甲，都未必發揮出正常水準，難免削弱球隊攻力，相信上半場打和嘅機會甚大。