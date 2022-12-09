東京站花劍世界盃　崔浩然楊子加闖正賽

香港劍擊隊周末分途出擊世界盃賽事，男子花劍的崔浩然和楊子加周五（9日）於日本東京站世界盃預賽晉級，明日將聯同張家朗及蔡俊彥在32強正賽登場。

香港男子花劍隊派出多達12人出戰日本東京站賽事，世界排名分別第6及第9的張家朗和蔡俊彥直入個人賽正賽，其餘港將則由小組賽打起，其中香港公開劍擊錦標賽亞軍崔浩然與楊子加突圍而出，成功闖進正賽，而張小倫、吳諾弘、陳建雄、鄭鐵男、蔣翱駿、招文韜、林浩朗及梁千雨，則無緣晉級。

崔浩然首日賽事狀態不俗，小組賽錄得5勝1負的他在預賽64強再以15：10擊敗中華台北的陳弈通躋身正賽，將迎戰法國的Alexandre Sido（世界排名第20）。至於小組賽3勝2負的楊子加晉級預賽後，以15：6及15：9連挫斯洛伐克及比利時劍手，正賽首圈會對埃及的Mohamed Hamza（世界排名第8）。另外，張家朗和蔡俊彥首圈將分別面對法國的Pierre Loisel（世界排名第19）和南韓的Minseo Choi（世界排名第63）。

重劍方面，佘繕妡在加拿大溫哥華世界盃女子重劍小組賽勇奪5勝1負，直接打入周六正賽，首圈會對老將康永美，另一女將江旻憓被列作5號種子免戰小組賽，首圈將與南韓劍手Danwoo Yu爭出線。