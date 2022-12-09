菁英盃　狹路相逢！標準流浪遇東方有惡鬥

周六（10日）頭場率先上演「菁英盃」B組分組賽，標準流浪於香港仔運動場面對東方。雙方早前在聯賽碰頭踢得緊湊，最終未分勝負；今場為爭奪出線席位，預期會踢得更加賣力，加上流浪有回歸的亞加斯圖首席掛帥，球迷萬勿錯過！（周六下午3時開賽）

標準流浪上周輪空，技術顧問米路認為球員目前體能充沛，但相對剛大炒香港U23的東方，比賽狀態或稍有不及。球隊暫時在「菁英盃」B組積分榜排第3，少踢一場下落後第2的東方兩分，米路認為今場乃「6分波」，目標只有一個，就是贏波：「要爭小組頭兩名出線，一定要贏東方，上次我哋踢得唔差，有唔少埋門機會，希望今場更加主動進攻。」值得一提，射手祖連奴因累積5黃停賽，而重投流浪懷抱的前鋒亞加斯圖，如無意外會正選上陣。

東方上場大勝香港U23重回勝軌，為12月征途取得理想開局。繼11月聯賽0比0握手言和，兩隊再於「菁英盃」碰頭，東方主教練盧比度（Chino）相信今場戰況依然十分緊湊：「上次我哋踢成均勢，呢場戰況都好大機會係咁，流浪近期有新外援加盟，相信會對東方製造唔少麻煩。」陣容方面，馬高斯累積黃牌夠數要坐波監，已復操的史雲斯頓狀態仍未十足，這位新兵與上場傷及腳腕的蔡立靖，是役皆難以披甲。