足總盃　8強大戰！理文冠忠南區勢均力敵

「足總盃」周六（10日）於青衣運動場爆發8強大戰，理文硬撼冠忠南區。雙方今季第3度交手，過去2次都贏波的南區，誓要挾5連勝之勢再下一城；理文則希望總結經驗，力圖打破不勝魔咒。兩軍冤家路窄，必有一番惡鬥。（無綫電視85台周六晚上6時直播）

理文上場於「菁英盃」擊敗港會，延續連勝走勢。今季2次遇上南區都佔不到甜頭，惟主教練陳曉明認為現時球隊狀態更佳，對球隊充滿信心：「嚟到12月，球員都會更加理解我對佢哋嘅要求，我覺得球隊現時嘅狀態，同踢出嚟嘅效果，都會畀季初好。」他表示有需要阻止南區發動反擊，並指出理文需要思考如何善用控球權，提高進攻效率。上場因傷退下火線的洛迪古斯，以及早前受傷的徐宏傑已重投操練，但今場仍上陣成疑，好消息是迪高刑滿復出。

今季理文先後於聯賽及「菁英盃」不敵南區，理文中場亞哥斯達就強調球隊需要總結經驗，同時講到「足總盃」的重要性：「大家都知『足總盃』係本地最重要嘅一項盃賽，我哋有強大陣容，但比賽一場一場計，我哋過去2次對南區都輸波，一定要搵出問題，專心應付呢場波。」

於「足總盃」第一圈淘汰香港U23晉身8強的南區，上場擊敗和富大埔，各項賽事錄得5連勝。雖然今季已經2次擊敗理文，但南區主教練鄭兆聰（Ricky）否認有「格食格」情況出現，並認為今場挑戰會更大：「對手實力係好過我哋，佢哋肯定唔想輸第3次，所以呢場肯定會好難踢；我哋知道場波嘅重要性，希望準備得好啲，比賽之中減少犯錯，把握到機會。」Ricky指面對理文一班前線好手，南區保持防守紀律性非常重要，希望能夠削弱對手進攻能力。

南區中堅劉學銘就認為過往戰績「僅作參考」，提醒球隊不宜因此而過於自信，直言理文整體實力仍在南區之上：「始終佢哋中前場球員都好有能力，我哋需要特別留意。」他認為南區近期整體戰術發揮不俗，但細節上有需要做得更好，並希望在「足總盃」作出好成績。