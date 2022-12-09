希亞路：超重量級對碰　邊個可以做英雄？

8強超重量級對碰，英格蘭火併法國，是筆者十分期待的高質素戲碼。

截至目前為止，我認為基利安麥巴比是今屆世盃表現最佳的球員，上仗面對波蘭，兩記均不是大「餐士」的傳送，卻被他化腐朽為神奇，成為了兩個精彩的入球。

基利安麥巴比今屆入了5球，於射手榜暫時領先，能夠阻止他的人，除了法國領隊迪甘斯，英格蘭右閘基爾獲加，又能否做得到呢？我認為基爾獲加是一位有速度、位置感及攔截能力相當好的球員，於好氣好力時，絕對有機會可阻止麥巴比爆發。

中場線，亦是今仗的另一大焦點。法國前鋒基沙文今屆擔任墮後校炮的角色，效果相當不俗，尤其以他的質素，只要一記靈光，便可製造出意想不到的「餐士」，幸好，英格蘭有兩位我極其欣賞的中場，祖迪比寧咸及迪格蘭賴斯，二人只要同心協力，法國拉比奧特、曹亞文尼及基沙文，未必能有太多甜頭。

前線方面，布卡約沙卡、菲爾科頓及哈利卡尼的組合，絕對不比法國的奧士文尼迪比利、基奧特及基利安麥巴比遜色，今仗實在是勢均力敵，我認為法定時間甚至加時，亦未必能分出勝負，最終要靠互射12碼決定晉級球隊，我估計表現較穩定的門將洛里斯，可以成為法國的晉級英雄。