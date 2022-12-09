中國球證無緣世盃執雞　主要工作係舉牌

雖然卡塔爾世盃有許多中國元素，不過最有機會直接參與世盃的只有球證，中超金哨馬寧、旁證施翔及曹奕入選今屆世盃球證團隊，然而他們多場比賽都無緣執雞，只能擔任輔助角色，國際足協最新公布餘下球證名單，馬寧等人未能入選，代表他們的世盃旅程亦無聲結束。

國際足協5月公布今屆世盃裁判名單，報道指，當時馬寧裁判團隊綜合考核成績高居第2，比多位歐洲名哨更好，入選世盃裁判名單人數亦是歷來最多一次，當時中國球迷一度期望，馬寧等人有望繼陸俊之後，成為第2位執法世盃決賽周賽事的中國球證，可是馬寧在分組賽僅擔任6次第4球證，其餘曹奕及施翔僅擔任3次後備旁證，無緣執雞。

根據紀錄，馬寧在今屆世盃分組賽擔任第4球證的賽事，計有：美國對威爾斯、西班牙對哥斯達黎加、法國對丹麥、喀麥隆對塞爾維亞、荷蘭對卡塔爾、喀麥隆對巴西。其主要工作是在場邊舉牌，示意換人及宣布補時時間等。

分組賽結束後，3位中國球證未再獲安排工作，隨着國際足協更新球證名單，馬寧團隊無一入選，代表他們的世盃之旅亦告結束；至於報酬方面，根據規定，每名球證獲得7萬美元基本酬金，馬寧曾6次擔任第4球證，額外再獲1.5萬美元，馬寧總計獲得8.5萬美元(約66萬港元)報酬。