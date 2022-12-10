12碼不敵克羅地亞　巴西飲恨出局

世盃8強展開，巴西惡鬥克羅地亞，巴西全場狂攻，卻遇上克羅地亞大打消耗戰，大部分時間戰況膠着，經過激戰120分鐘，森巴兵團憑尼馬加時上半場建功領先，克羅地亞加時下半場扳平1比1，最終12碼不敵克羅地亞，巴西戲劇性飲恨出局，克羅地亞率先入4強。

巴西強陣出擊，進攻靈魂尼馬，率領李察利臣、雲尼斯奧斯祖利亞及拉芬夏比洛尼，老將堤亞高施華鎮守後路；克羅地亞繼續由莫迪歷、比列錫領軍。

上半場巴西攻勢較多，雲尼斯奧斯祖利亞、尼馬均有埋門機會，不過除了尼馬一次個人突破令波索域領黃牌外，並無太大威脅，克羅地亞實行拖慢節奏，避免與對方鬥攻，策略成功，半場互無紀錄。

易邊後巴西發動猛攻，門前連環施射過唔到門將利華高域，期間祖蘭奴域一度犯手球，但經VAR覆檢後冇事發生，巴西無功而還，克羅地亞後防不斷受壓，巴西再換入安東尼馬菲奧斯及洛迪高高斯，大舉進攻。

66分鐘盧卡斯柏基達突破防線起腳，利華高域出迎夠快擋出，克羅地亞頂住唔輸，並繼續以沉悶踢法消耗對方耐性及體力，尾段再換入尼高拉華錫及般奴柏高域打反擊。

巴西為贏波出盡法寶，包括72分鐘安東尼馬菲奧斯禁區邊帶波插水博罰球，但呃唔到球證，76分鐘尼馬施射、80分鐘盧卡斯柏基達勁射，都過唔到利華高域十指關，法定時間踢成0比0，加時再戰。

加時上半場102分鐘，克羅地亞出現黃金機會，波索域空晒起腳抽高，巴西逃過一劫，106分鐘，尼馬同盧卡斯柏基達撞牆，扭過埋利華高域射空門破網，巴西加時上半場完結前領先1比0，尼馬亦追平「球王比利」77球巴西隊史紀錄。

加時下半場克羅地亞焗攻，巴西後防受壓，戰至117分鐘克羅地亞絕地反擊，般奴柏高域扳平1比1完場，要互射12碼決勝。

互射12碼結果(克羅地亞先射)：

克羅地亞

尼高拉華錫 入

路夫路馬查 入

莫迪歷 入

米斯拿夫柯錫 入

巴西

洛迪高高斯 不入

卡斯米路 入

柏度古靴美 入

馬昆奴斯哥利亞 不入