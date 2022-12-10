美斯創造2入球　阿根廷互射12碼擊敗荷蘭

周六(10日)凌晨世界盃8強大戰，阿根廷球王美斯盡顯功架，貢獻妙傳助攻，幫球隊打開紀錄，下半場再射入12碼，一度為阿根廷領先2球。不過荷蘭比賽末段，憑韋格賀斯梅開二度，扳平2比2。雙方加時冇入球，需要互射12碼分勝負，由阿根廷勝出打入4強，將會同克羅地亞爭入決賽。

雙方今仗表現比較謹慎，阿根廷排出5後衞陣式，包括曼聯中堅利辛度馬天尼斯以正選上陣，大踢防反戰術。

比賽初段以互相試探為主，進攻節奏比較慢，阿根廷率先有攻門，中場迪保羅起腳，但未能威脅對方門將安達斯諾柏。至於荷蘭雖然有較多控球時間，但進攻方式單調，想起腳都難。

踢到35分鐘，阿根廷先開紀錄，美斯一下美妙直傳，右後衞拿侯爾摩連拿後上射入，呢位效力馬體會嘅24歲守將取得個人首個國家隊入球。4分鐘後，美斯幾乎自己入1球，佢喺禁區內轉身起腳，但欠力度及角度，被門將安達斯諾柏接實。

荷蘭落後之下，頻頻以罰球發動攻勢，但都無功而還，「橙衣兵團」上半場只有1次射門，而且唔中目標，阿根廷領先1比0入更衣室。

下半場開波，荷蘭領隊尹戈爾立即作出調動，換入貝侯斯、古普美拿斯，希望改善中場組織力，但作用有限。

反觀阿根廷專注打反擊更有威脅，可惜迪保羅錯失1次半單刀機會，其後美斯個人突破博到罰球，佢親自主射僅高出。

戰至71分鐘阿根廷左閘馬高斯阿古拿喺禁區邊緣位置，被對手杜費斯勾跌，球證吹罰12碼，美斯冷靜射入，呢位35歲前鋒今屆世界盃已有4球進帳。

踢到83分鐘荷蘭由後備上陣嘅韋格賀斯頂入，追至1比2，將比賽推上高潮。荷蘭全面壓上搶攻，結果去到補時10分鐘，荷蘭利用罰球組織攻勢，古普美拿斯唔選擇射門，而係傳地波畀韋格賀斯射入扳平2比2，需要加時。

阿根廷加時佔有較多攻勢，包括安素費南迪斯射中柱，雙方未能再取得入球，需要互射12碼分勝負。

第1輪12碼，荷蘭中堅華基爾雲迪積克主射，被門將達米安馬天尼斯撲出，美斯為阿根廷射入。

達米安馬天尼斯再救出荷蘭第2位主射球員貝侯斯嘅射門。阿根廷有安素費南迪斯射失，幸好拿達路馬天尼斯射入，互射12碼贏4比3，總比數贏6比5，打入4強。

荷蘭

華基爾雲迪積克 失

貝侯斯 失

古普美拿斯 入

韋格賀斯 入

盧克迪莊 入

阿根廷

美斯 入

柏利迪斯 入

干沙路蒙迪爾 入

安素費南迪斯 失

拿達路馬天尼斯 入