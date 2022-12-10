美斯之夜！一場瘋狂刷新紀錄

阿根廷憑互射12碼淘汰荷蘭，打入世界盃4強，球王美斯入1球及1次助攻，並刷新多項紀錄里程碑，包括在淘汰賽階段累積貢獻5次助攻，超越巴西球王比利(4次)，成為自1966年有統計以來，世界盃淘汰賽史上最多助攻的球員，亦是首位連續4屆淘汰賽都有助攻的球員。

美斯今仗盡顯靈魂人物角色，頻頻為球隊策動攻勢，他下半場射入12碼後，踢5屆世界盃累積入10球，追平巴迪斯圖達，並列阿根廷史上在世界盃最多入波的球員，同時追平德國中場湯馬士梅拿，成為世界盃最多入波的現役球員。

與此同時，美斯歷來為阿根廷創造18個入球，包括入10球及8次助攻，超越已故名宿馬納當拿，成為阿根廷在世界盃創造最多入波的球員。

賽後美斯表示，其實阿根廷應該在法定時間90分鐘就勝出：「現在覺得好開心、好幸福，我們本來就不應該踢加時，更加不應該以互射12碼分勝負，我們必須為被對手逼和承擔後果，最終克服困難，獲得勝利，令人非常激動。」美斯對球證判決有所不滿，但他表示不想公開批評，以免遭到國際足協處罰。