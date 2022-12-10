連續2屆8強止步　巴西主帥迪迪宣布離任

世界盃爭標熱門巴西在8強互射12碼敗陣出局之後，領隊迪迪宣布離任，隊長堤亞高施華亦暗示將會退出國家隊，加上球星尼馬曾經透露有退意，「森巴兵團」將面臨大規模重建。

迪迪在賽後記者會上公布離任消息：「輸波很痛苦，結束了，心情平和，我一年半前已經講過會在世界盃結束後離職，了解我的人都知道，我不會出爾反爾，就算贏得冠軍都一樣會離開。」

61歲的迪迪2016年6月開始執教巴西，他領軍之下，「森巴兵團」在上屆世界盃8強被比利時淘汰，今屆再次8強止步。迪迪最威水是協助巴西奪得2019年美洲國家盃冠軍，上年亦打入決賽，但不敵阿根廷，他總共帶領巴西踢了81場比賽，取得61勝13和7負。

另外，38歲巴西隊長堤亞高施華表示，自己每次跌倒，都會在同一地方站起來，但今次不會了，巴西傳媒認為他將會結束國際賽生涯，另1位39歲老將丹尼爾亦很大機會告別國家隊。

最令人關注是30歲射手尼馬會否繼續為巴西披甲，他幾個月前曾經透露踢完今屆世界盃就會退出國家隊，相信「森巴兵團」在所難免將需要大改革。