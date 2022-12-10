球證破紀錄派18黃1紅　兩位阿根廷球員4強停賽

世界盃8強阿根廷對荷蘭，西班牙籍球證馬圖拉賀斯表現「搶鏡」，他全場總共出示18張黃牌及1張紅牌，一舉打破世界盃史上單場最多黃牌的紀錄，加上補時長達11分鐘亦備受爭議。

馬圖拉賀斯一向以「派牌」不手軟見稱，今仗出手非常頻密，向兩隊合共出示18張黃牌，打破世界盃史上單場16張黃牌的舊紀錄，包括向荷蘭球員出示了8張黃牌，其中杜費斯兩黃變一紅被逐。至於阿根廷方面領了10張黃牌，包括8位球員「見黃」，領隊史卡朗尼、助教森美爾都有份。

對阿根廷影響最大是兩位後衞干沙路蒙迪爾、馬高斯阿古拿今場都領了黃牌，同樣累積2張黃牌，自動停賽1場，無緣4強對克羅地亞。

另一個具爭議的地方是補時11分鐘，結果荷蘭在最後一刻扳平2比2，令阿根廷方面非常不滿，門將達米安馬天尼斯直斥馬圖拉賀斯是想補時補到荷蘭入波為止。

值得一提，45歲的馬圖拉賀斯有「美斯剋星」之稱，過去曾經多次作出不利美斯的判決，包括2013/14年西甲球季，馬體會對巴塞隆拿的爭標大戰，「吹走」美斯的入波，美斯今場亦領了1張黃牌，賽後美斯認為國際足協不應再安排馬圖拉賀斯主吹今屆賽事。