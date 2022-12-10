巴西出局呆坐爆喊　尼馬考慮退出國家隊

巴西在世界盃8強不敵克羅地亞，大熱倒灶，緣盡卡塔爾，為球隊打開紀錄的王牌球星尼馬賽後哭成淚人，更暗示可能會退出國家隊。

在加時上半場為巴西射入漂亮一球的尼馬，原本安排在12碼「生死鬥」壓軸，誰知未出場巴西已出局，因為兩位隊友先後射失，令森巴兵團遺憾告別，30歲的尼馬相當沮喪並淚灑當場，曾多次表示帶領巴西爭奪世界盃王座希望越大失望越大，今次的打擊似乎令他產生退意，「坦白說，我不能保證任何事（是否繼續國家隊）。」尼馬賽後接受訪問時稱:「真是不知道，我覺得現在不是講這個話題的時候，我的腦子是一片空白。相信真是要為自己去想一想，我暫不會為巴西而閉上大門，但我又不能說100%會回來。」

巴西被淘汰出局後，很多森巴兵都結束國腳生涯，尼馬正在考慮，而39歲的丹尼爾及38歲的堤亞高施華都很大機會退出國家隊，尼馬希望年輕森巴兵要趕快接棒:「有人的國家隊生涯結束，亦有另一個隊友的生涯會完結，未來要依靠年輕球員，我為每位隊友感到驕傲，很高興成為團隊一部份，但這一刻我很悲痛，已無以言喻。」

此外，賽後出現暖心一幕，克羅地亞前鋒比列錫也特別走到尼馬身旁安慰，最令人意外的是其兒子Leo突破保安，跑到仍然淚流披面的尼馬面前跟他相擁。