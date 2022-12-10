身患癌病化療25次　尹戈爾告別荷蘭隊

荷蘭周六(10日)凌晨在世界盃8強射輸12碼不敵阿根廷，結束卡塔爾之旅，主帥尹戈爾在賽後記者會上宣布離任，71歲的他第三次執教「橙軍兵團」就此劃上句號。

今年確認患上癌症的他自己宣布放下國家隊教鞭：「首先，我不會續任荷蘭主帥，因為早已決定只執教這段時間，這是我的最後一場比賽，我擔任了三次主帥，出戰了20場未輸過一場，我不記得我們贏了幾多場，但你們可以去搜尋尹戈爾與荷蘭這兩個詞語，看看我們的淨勝。」尹戈爾第三度執教荷蘭，踢了20場錄得14勝6和的戰績(單計法定時間)，攻入了51球失17球，淨勝球高達34個，累計帶領荷蘭踢12場世界盃法定時間亦不敗。

這位患病老主帥對於一班球員的表現相當滿意：「我不覺得今天是被擊敗，只是12碼射輸，我在這裡有很多美好回憶，但這一刻當然心痛。」尹戈爾今年4月宣布自己患上前列腺癌，但他仍堅持繼續為荷蘭執教，帶領「橙軍」戰世界盃，而他為了國家隊可謂義無反顧，瞞着球員及外界進行了25次放射治療，情況好轉才把消息公布。

在卡塔爾世界盃上，荷蘭隊偏向保守的風格受到很多批評，但尹戈爾堅信這是帶領球隊前進的最好選擇，最終走到最後8強，未能繼2014年再闖4強。尹戈爾在球員時代，不能算是一位成功的荷蘭球員，在阿積士基本上無出過場，去到比利時的安特衞普等了四年也不是主力，其後再去飛燕諾及阿爾克馬爾，很快便退役。

其後他轉為教練，回到阿積士任二隊教練，很多人覺得他高傲又欠缺經驗，而他為阿積士招攬很多不同專家，分析全新的戰術，並且對球員紀律相當嚴格，而最輝煌可謂是94至95年奪得歐聯冠軍，當時阿積士的名單平均年齡僅23歲，一班年輕球員擊敗了實力強橫的AＣ米蘭。

接下來，西甲、德甲、國王盃、德國盃及英格蘭足總盃等一個接住一個，擔任過多支名牌球隊包括拜仁、巴塞及曼聯等主帥，他曾經表示自己55歲會離開足球，後來拖到65歲，離開曼聯他為了家人決定不再執教，但為了荷蘭隊又再食言。

尹戈爾卸任之後，下一任荷蘭主帥將是朗奴高文，今年4月荷蘭足協已經宣布他於2023年將接掌荷蘭國家隊，並簽約至2026年世界盃後。