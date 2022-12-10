英法合演8強　查理史葛、李小恆預計戰況激烈

英格蘭、法國將於周六（9日）深夜正面交鋒，合演卡塔爾世盃8強重頭戲，當中傑志英籍中場查理史葛（Charlie），以及港會法籍翼鋒李小恆（Merkies），同樣對愛隊充滿信心，兩人又預計今場會鬥得激烈。

英格蘭在今屆世盃未嘗一敗，上場16強更以3球大勝塞內加爾，連同分組賽4場狂轟12球，成為暫時入球最多球隊之一，Charlie指自己觀看了「三獅軍團」所有賽事，認為整體表現十分出色，又大讚中場祖迪比寧咸發揮令人驚喜。

法國作為衞冕冠軍，自然被視為今屆冠軍大熱，Charlie直言今場屬於「三獅軍團」，在今屆世盃遇到的最大考驗：「基利安麥巴比當然係最大威脅，但仲有其他世界級進攻好手，英格蘭唔可以忽視佢哋，一定要保持集中，不過我相信球隊可以延續勇態，估計小勝2比1。」

衞冕冠軍法國16強3比0大勝波蘭，演出漸入佳境，Merkies認為對手「三獅軍團」擁有很多充滿天賦的球員，在云云好手當中，他對祖迪比寧咸讚賞有加：「祖迪比寧咸絕對係中場發電機，佢喺世界盃表現好出色，相信佢同曹亞文尼之間嘅對抗會好精彩。」

Merkies謂今場形勢會相當緊湊，但相信在今屆賽事表現神勇的基利安麥巴比，有力帶領球隊取勝，預計法國今場以2比1取勝：「基利安麥巴比同奧士文尼迪比利，兩個都好有速度同技術，係法國最有威脅嘅攻擊點。如果基利安麥巴比狀態好嘅話，幾可肯定法國會晉級4強，因為對手一旦走甩佢兩次，佢有能力攞到兩個入波。」