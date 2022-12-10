搵真銀！南韓人氣王將出演綜藝節目

南韓國家隊在今次世界盃的表現出色，返國後不僅獲得英雄式歡迎，並獲總統尹錫悅在青瓦台設宴款待。一眾萬千寵愛集一身的「太極虎」國腳，預期隨着人氣進一步急升，將會豬籠入水，不僅成為廣告天王，更會成為一眾綜藝節目重金禮聘、爭相邀請出演的對象。

其中對加納一仗頂入兩球的曹圭成(馬會譯名：趙圭成)，因在韓職效力，而不用像孫興民和黃喜燦般，要立即離國飛返英超報到，預期將大把時間「搵真銀」。情況一如南韓女排在東京奧運後，金軟景等一眾國手，都成為了國內廣告商的寵兒，以及因出演不同的綜藝節目，如《Running Man》和《認識的哥兒》等，而走遍各大電視台。

由世盃展開到南韓出局，曹圭成的IG「粉絲」由5萬激增至270萬，預期將有大量代言合約湧至。除此之外，最新消息曹圭成將會出演由劉在石和曹世鎬主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》，之後還有可能在《Runng Man》及其他一檔綜藝節目中，見到這位人氣王的演出。