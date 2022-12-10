希亞路：干卡路橫空降世　C朗難再有正選

8強賽事，摩洛哥火併葡萄牙。

筆者上場看到西班牙於互射12碼階段被淘汰，真的感到頗為傷感，但亦必須承認，摩洛哥的表現比我的國家隊好，絕對值得晉級。

外號「亞特拉斯雄獅」的摩洛哥，在今屆4場賽事3場保持零封，唯一一個失球是一個烏龍球，換句話說，到目前為止，仍未有一位球員射破門將耶辛尼保奴的十指關，當中更包括互射12碼，相當誇張。

筆者認為，摩洛哥能有如斯佳績，主教練列格拉基功不可沒，因為一對中堅路曼沙斯及阿古特合作無間，蘇夫恩岩拉伯特亦是一位非常稱職的防中，同時，我也很欣賞摩洛哥一對閘，阿舒拉夫及馬沙拉奧，二人助攻助守，當然，他們與薜耶治及保法爾的配合，更成為摩洛哥攻勢的泉源，我預期他們仍可在兩翼位置為葡萄牙製造麻煩。

葡萄牙主教練費蘭度山度士，上仗以干卡路拉莫斯取代基斯坦奴朗拿度的正選位置，而干卡路拉莫斯亦殺大家一個措手不及，上演今屆賽事的首個帽子戲法。干卡路拉莫斯的橫空降世，亦代表着C朗應該難以再正選上陣了。

至於干卡路拉莫斯，能否為球隊先開紀錄？我的答案是樂觀的，般奴費南迪斯及貝拿度施華，控球在腳時相當聰明，只要干卡路拉莫斯走到靚位，二人便會為他作出直線傳送。

雖然，摩洛哥真的令人眼前一亮，但葡萄牙前線實在人才濟濟，火力比摩洛哥以往遇過的對手強大得多，葡萄牙應可於法定時間內贏波、順利出線。