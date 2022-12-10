C朗有冇正選？今晚免費睇摩洛哥火併葡萄牙

今晚世盃8強又有免費直播，由摩洛哥火併葡萄牙。摩洛哥上仗激戰過後未回氣，仲有兩大後防主力未必出得，今仗必定先鞏固防線，而葡萄牙初段表現慢熱，隨時陷於僵局，加上摩洛哥喺世盃例開半場和，不妨追多鋪。(ViuTV 99、Now 618及616周六晚11時直播)

摩洛哥今屆世盃異軍突起，唔單止喺F組首名出線，上仗16強更同西班牙激戰120分鐘，最終靠門將耶辛尼保奴連番勇救極刑，喺互射12碼淘汰對手，歷史性進身8強，不過耗力甚大，而且兩大守將阿古特及路曼沙斯均激戰受傷，未必趕及披甲，更加要先穩住防線。事實上摩洛哥今屆4戰只失1粒，其中3仗保持清白之身，尤其係上仗對住西班牙，防線做到滴水不漏，令「狂牛」空有控球優勢，但入肉埋門極少。

葡萄牙上仗16強對住瑞士，竟以新星干卡路拉莫斯取代隊長C朗擔正，佢亦好爭氣大演帽子戲法，協助葡軍大勝6比1晉級，殺對手一個措手不及，不過呢件秘密武器已經曝光，今仗再用難望再收奇效。

葡軍習慣易邊後先嚟料

查實葡萄牙表現慢熱，近4仗有3次半場打和，經常易邊後先嚟料，初段要撕破摩洛哥堅固防線唔易。

何況摩洛哥為免先失波陷於被動，初段會踢得保守，連同上屆在內，佢哋近5仗世盃有4次半場未分勝負，包括今屆對住克羅地亞、比利時及西班牙，半場都係互交白卷，謀定而後動，半場和值得再追。