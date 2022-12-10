比利發文安慰尼馬：你的傳奇還未完！

尼馬周六在卡塔爾世界盃射入一球，追平了球王比利嘅77球巴西隊史紀錄，然而巴西最終被淘汰出局，尼馬賽後慘變喊包，更暗示要離開國家隊，82歲的比利在個人社交平台發文安慰及鼓勵尼馬:「你的傳奇還未完！」

早前一度入院的比利，在個人社交平台上載了一張尼馬入波相及發出千字文：「我看着你成長，每日都為你喝采，終於可以恭喜你為巴西追平了我的入球紀錄，我們都知道這個背後意義超越了數字。」這位球壇傳奇續稱:「作為運動員，我們每天的任務就是啟發別人，啟發我們的隊友、下一代及每個熱愛足球運動的人。」

「不幸地，今天我們遇上不開心的一天，但我的紀錄已經創造了50年，一直沒有人能夠接近它，現在你可以做到了，孩子！給大家看到了你的偉大。」比利理解尼馬輸波的失落，而這位當今森巴10號更有意因此黯然離去，比利在文尾繼續鼓勵尼馬：「繼續啟發我們吧!你的傳奇還未完，我會繼續在你的每個入球振臂慶祝，正如我過往在每個比賽上看到你的時刻。」曾為巴西三次捧走世界盃的比利，早前一度被傳病危入院，但其後其女兒澄清父親入院只屬例行檢查。