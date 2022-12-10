兩大熱門正面交鋒　「英法星戰」唔睇無話題

世盃8強上演「英法星戰」，由今屆最具「星味」嘅英格蘭同法國正面交鋒，英格蘭4戰3勝1和，法國則3勝1負，16強同樣輕取對手晉級，足見近況甚佳，唯一分別在法國今屆兩度先失波，反觀近3次交手英格蘭先入波，今場睇好「三獅軍團」佔先機，捧英格蘭嘅「第一隊入球」。（Now 618、616周日凌晨3時直播)

英格蘭分組賽首仗大炒伊朗6比2先聲奪人，次仗0比0悶和美國後，由於得失球大幅領先下出線無懸念，第3仗大勝威爾斯3比0首名出線，16強對塞內加爾輕勝3比0，現時布卡約沙卡同拉舒福特各累積3球，隊長哈利卡尼亦於上仗開齋，前線多點開花，因家庭理由暫時離隊嘅史達寧已歸隊，英軍攻力未受影響，佢哋除悶和美國一仗，其餘3仗均能先開紀錄，值得跟進。

「高盧雄雞」場場有失波

衞冕嘅法國今屆世盃開賽前不斷傳出傷兵消息，喺領隊迪甘斯調整後，問題暫得紓緩，基奧特同基利安麥巴比一對老少前鋒組合不斷刷新紀錄，前者以52球成為法國隊史首席射手，「麥總」更朝世盃多項紀錄邁進，不過該位神鋒近日一度缺席操練，並傳出受傷疑雲，而且佢哋晉級過程中4場均有失球，仍然曝露出防線不穩問題，當中2場更係先失守，今仗與實力相當、進攻範圍廣泛嘅英格蘭對陣，「高盧雄雞」先失波不足為奇，英格蘭「第一隊入球」值博。