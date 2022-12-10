激嬲球王　荷蘭起孖奇兵係「擦鞋仔」？

荷蘭喺世界盃8強對阿根廷，一度落後2球，韋格賀斯78分鐘後備上陣後，形勢出現大逆轉，呢位身高1米97嘅前鋒利用身型優勢衝擊對方防線，並梅開二度，令荷蘭得以進入加時及互射12碼決勝負，即使「橙衣兵團」落敗，但韋格賀斯已一戰成名。

現年30歲嘅韋格賀斯曾經效力阿爾克馬爾、禾夫斯堡、般尼等球隊，今季被般尼外借去土耳其球隊比錫達斯後，有出色表現，踢13場聯賽入6球，因而獲得荷蘭主帥尹戈爾垂青，入選國家隊出戰今屆世界盃。

韋格賀斯首場世界盃對塞內加爾，並冇上陣，近4場都係比賽末段，先至獲得披甲，估唔到今仗演出一鳴驚人，頭頂腳踢入2球，其中補時10分30秒射入扳平2比2嘅一球，成為OPTA自1966年有統計以來，世界盃法定時間最遲入波。呢位大器晚成嘅球員喺互射12碼階段，亦有操刀射入1球。

韋格賀斯唔止入波，仲激嬲對手美斯，呢位阿根廷球王賽後接受訪問時，喺鏡頭前破口大罵附近嘅韋格賀斯係傻仔，據悉美斯不滿佢踢法太茅，喺比賽中不斷侵犯及挑釁阿根廷球員。韋格賀斯表示想搵美斯握手，但對方拒絕，仲口出惡言。

不過，韋格賀斯對隊友非常友善，根據荷蘭左閘戴利白蘭特透露，韋格賀斯喺操練後幫佢擦乾淨對波砵，希望呢位老大哥有波入。戴利白蘭特今場食白果，反而韋格賀斯入2球，可能好心有好報。