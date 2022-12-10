足總盃　冠忠南區再贏理文入4強

「足總盃」周六（10日）於青衣運動場爆發8強大戰，理文硬撼冠忠南區。後衞劉學銘雖然在下半場領紅被逐，但南區仍憑史提芬彭利拿、艾華各建一功，成功以2比0擊敗理文，今季3殺對手，4強將面對標準流浪對和富大埔的勝方。

今場8強生死戰，兩隊同樣強陣出擊，理文由荷西安祖、余煒廉及馮慶燁扼守中路，亞哥斯達、顏樂楓及迪高坐鎮中場，入球重任落在加維蘭、基華尼頓身上。至於冠忠南區排出5後衞陣式，包括三名中堅杜度、劉學銘及川瀨浩太，艾華與佐佐木周負責攻堅，史提芬彭利拿先列後備。

理文今季兩次面對南區同樣落敗，今場踢得相當積極，20分鐘立花稜也左路傳中，南區後衞頭槌解圍不遠，迪高窩利射斜。南區之後站穩陣腳，26分鐘鞠盈智禁區頂勁射，未能考驗門將袁皓俊，3分鐘後更有基斯頭槌慘食炸胡。

「黃黑軍團」之後接連失機，35分鐘馮慶燁後場大腳斬前，加維蘭單刀被門將伍瑋謙撲出，亞高斯達補射又無功而還。3分鐘後基華尼頓接應亞哥斯達傳中，禁區內勁射又被伍瑋謙飛身撲出，半場兩隊踢成0比0。

易邊後南區換入史提芬彭利拿，53分鐘馬上收到成效，「肥彭」接應鞠盈智角球頂入，助球隊領先1比0。65分鐘艾華前場逼甩余煒廉腳下球，單刀射破袁皓俊十指關，南區領先2比0。

落後的理文急起直追，71分鐘加維蘭禁區內射門先中柱彈出，但旁證指劉學銘解圍時犯下手球，球證直指十二碼兼出示紅牌，南區需要十人迎戰，極刑由加維蘭親自主射卻宴客。「黃黑軍團」之後換入李康廉、艾華頓等加強攻力，但荷西安祖、張憙延及加維蘭相繼錯失黃金機會，最終南區維持以兩球擊敗理文，順利晉級4強。

謝朗軒賽後受到南區球迷及隊友歡送，他透露自己即將「轉行」，今場或成自己職業生涯告別戰：「出年我會投身紀律部隊，希望將踢波學習到嘅態度，同埋積極性繼續帶到落去。今年南區嘅成績，係我足球生涯入面最好，自己都好滿意，至於遺憾就一定有，因為自己訂立嘅目標都高。」