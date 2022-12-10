世盃被侵犯榜　美斯居首

阿根廷靠美斯1傳1射淘汰荷蘭，打入世盃4強，呢位巨星喺該場大戰被侵犯8次，總計今屆世盃，美斯已經被侵犯19次，超越上屆世盃尼馬嘅18次，係今屆被侵犯次數最多球員。

傳媒統計，今屆世盃暫時被侵犯球員前3位，分別係阿根廷美斯(19次)、塞內加爾伊斯美拿沙亞(17次)、巴西尼馬(16次)，前3位當中只有阿根廷未出局，美斯嘅被侵犯次數勢必繼續刷新。

雖然今屆世盃多咗鏡頭mon住，犯規無所遁形，但有時為防守唔失波都要落腳狠辣攔截，近兩屆世盃有VAR，被侵犯次數已經減少，2018世盃被侵犯最多係尼馬，共17次，但美斯今屆嘅19次已超越上屆嘅尼馬。

再數世盃有紀錄以來，被犯規次數最多球員，前4位都來自阿根廷，前3位都係同一個人，佢就係馬納當拿，1986年(53次)、1990(50次)、1982(36次)，3屆世盃都係被侵犯最多球員，第4位係1998年阿根廷嘅奧迪加(33次)。

至於其他被侵犯最多巨星，1974年荷蘭嘅告魯夫(30次)排第8，2014年荷蘭洛賓(28次)排第10，2010年西班牙恩尼斯達(26次)排第12位。