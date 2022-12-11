摩洛哥淘汰葡萄牙入4強　C朗世盃夢碎

世盃8強大戰，摩洛哥激鬥葡萄牙，摩洛哥在大批球迷湧到現場支持下表現神勇，半場先開紀錄，葡萄牙劣勢下全力反撲，但破關乏力，結果摩洛哥爆冷贏1比0，晉級4強，葡萄牙出局，C朗拿度世盃夢碎，黯然落淚。

葡萄牙巨星C朗繼續退居後備，上仗連中三元嘅小將干卡路拉莫斯正選披甲，前線夥拍祖奧菲歷斯及般奴費南迪斯，魯賓尼維斯復任中場；摩洛哥繼續由薛耶治、阿舒拉夫領軍。

葡萄牙初段控球在腳，摩洛哥全軍退守，專心打反擊，形成一場攻防線，葡軍以祖奧菲歷斯表現最活躍，上半場曾3度埋門，可惜未能轉化成入球，反觀摩洛哥完半場前一次快攻就有收穫，安尼斯利接應隊友高波傳中，在葡軍門將迪奧高哥斯達出迎前快一步頭槌頂入，42分鐘摩洛哥領先1比0。落後嘅葡萄牙瘋狂進攻，般奴費南迪斯右路近邊線照樣起腳，可惜中楣彈出，半場摩洛哥領先1球。

下半場初段葡萄牙谷唔起，費蘭度山度士決定換人，C朗及祖奧簡斯路後備上陣，57分鐘干卡路拉莫斯門前空晒，但佢頭槌頂斜，64分鐘般奴費南迪斯中距離勁射但炒高，82分鐘祖奧菲歷斯怒射，但過唔到摩洛哥神龍耶辛尼保奴十指關。

比賽最後階段葡萄牙圍攻對手，摩洛哥在球迷聲援下奮力頑抗，C朗單刀射近柱又被耶辛奴保奴沒收，補時2分鐘，華列查迪拉粗野攔截領紅牌被逐出場，摩洛哥10人應戰力守至完場，爆冷晉級，成為史上首支打入世盃4強嘅非洲球隊。