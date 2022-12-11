哈利卡尼12碼宴客　法國2比1贏英格蘭入4強

世盃8強英法大戰，法國驚濤駭浪下贏2比1殺入4強，將會同摩洛哥爭入決賽，衞冕之路又近一步。英格蘭前鋒哈利卡尼今場集天使、魔鬼於一身，他射入12碼追平英格蘭史上入波最多球員紀錄，但完場前關鍵12碼竟然一射衝天，成為英格蘭出局罪人。

兩大冠軍熱門交鋒，雙方快上快落節奏明快，形勢較佳的法國11分鐘製造首個埋門，基奧特接應奧士文尼迪比利傳中飛頂，惜角度太正被比克福特接實。17分鐘法國打開紀錄，曹亞文尼近30碼割草式勁射轟入死角。

英格蘭落後下踢得積極，20分鐘有勞基梳爾射罰球被洛里斯接實，2分鐘後哈利卡尼巧妙轉身避過烏柏美卡奴，近門狂抽被門將撲出，29分鐘哈利卡尼禁區外施放冷箭，再一次逃不過熱刺隊友洛里斯的十指關。

換邊後英格蘭繼續施壓，46分鐘祖迪比寧咸禁區外窩利被洛里斯飛身托出底線，全場威脅極大的布卡約沙卡，52分鐘殺入禁區被曹亞文尼踢跌博到12碼，哈利卡尼操刀追成1比1。這個入球令哈利卡尼以53球，追平朗尼成為英格蘭史上入波最多球員。

法國失守後即有反攻機會，拉比奧特遠射被比克福特瞓身救出；77分鐘基奧特12碼點勁射被比克福特撲出，這位空中霸王1分鐘後接應基沙文傳中頂入。英格蘭領隊修夫基隨即換入美臣蒙特同史達寧，美臣蒙特一上場即博到12碼，但哈利卡尼再次操刀竟然射高，英格蘭最終輸1比2黯然出局。