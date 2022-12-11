C朗悲情結局　球員通道痛哭告別世盃

葡萄牙在世盃8強不敵摩洛哥出局，一代球王C朗拿度以最悲情方式、兩手空空告別這個足球界最高舞台。第5次參戰世盃的C朗原本向住冠軍進發，但在決賽周前爆出同曼聯解約風波，淘汰賽前更被葡萄牙貶為後備，威脅退隊傳聞令他成為球迷公敵，8強出局後C朗表現悲傷，最後更在球員通道內獨自痛哭，場面心酸。

C朗今屆世盃有個好開始，首場分組賽射入12碼助球隊贏加納3比2，他更成為史上首個在5屆世盃取得入球球員；第2場葡萄牙2比0贏烏拉圭提前晉級，C朗聲稱般奴費南迪斯的入球是由他觸碰後入網，引起一輪爭議；最後一輪分鐘賽C朗在65分鐘被換走時，與南韓球員發生口角，領隊費蘭度山度士亦表明「不滿」C朗的態度。

16強大戰瑞士，C朗意外地被貶為後備，而代替他的干卡路拉莫斯則連中三元，C朗完場後獨自離場返更衣室，再次引起球迷批評，賽後葡萄牙傳媒更指C朗得悉失去正選後一度威脅離隊，雖然足總作出否認，但8強對摩洛哥C朗繼續出任後備，51分鐘上陣後雖積極策動進攻，可惜仍難逃輸波出局命運。

C朗在球會贏盡所有獎項，但5屆世盃都未能登頂，06年首次參賽取得殿軍、10年在16強止步、14年更在分組賽出局，上屆世盃再於16強倒灶，今屆又在8強出局，而他合共8次在世盃淘汰賽上陣仍然未入1球，世盃是C朗唯一未能夠征服的舞台。

比賽完結後C朗跪在地上表現沮喪，去到球員通道後更情緒爆發，失控地用手掩面痛哭。37歲的C朗目前是自由身，在國家隊亦正式失去正選位置，下屆世盃C朗已經41歲，第6次出戰機會微乎其微，球員通道傷心痛哭一幕，將成為C朗世盃故事的悲情結局。