英格蘭光榮出局　球迷望修夫基留任

英格蘭喺今屆世盃表現出色，8強輸畀法國一戰亦有理想發揮，大部份時間都喺法國之上，出局雖敗猶榮。賽後英格蘭球迷、球評家都呼籲領隊修夫基繼續留任，認為佢有能力帶領年輕嘅「三獅兵團」喺2年後歐國盃再創佳績。

喺修夫基帶領之後，英格蘭連續3屆大賽殺入最少8強，上屆世盃拎到第4名、上年歐國盃就奪得亞軍，今屆亦嚟到8強先輸畀法國，表現已經重返精英行列。今屆係英格蘭第7次喺世盃8強止步，成為世盃史上8強出局次數最多球隊。

英格蘭喺今年歐國聯「降班」後，修夫基一度受到球迷質疑，不過今屆世盃就令佢重獲球迷信任，大批網民呼籲佢繼續領軍，轉任評述嘅名將加利尼維利、伊恩胡禮、堅尼亦指修夫基係帶隊最佳人選。修夫基賽後表示：「每次大賽之後，我都會同足總坐低總結同反思，確保每個人都作出正確決定。」

事實上，英格蘭大部份球員仍非常年輕，布卡約沙卡(21歲)、菲爾科頓(22歲)、迪格蘭賴斯(23歲)、祖迪比寧咸(19歲)等都未進入黃金年齡，依家已經成為國家隊主力兼有高水平表現，英格蘭前景仍然係一片光明。