江旻憓溫哥華站奪亞　寫近三年世界盃最佳成績

香港「劍后」江旻憓今日（11日）在重劍世界盃溫哥華站，一路過關斬將打入決賽，雖然不敵意大利劍手Giulia Rizzi，屈居亞軍，仍創下2019年來個人世界盃最佳成績。

世界排名第7的江旻憓，在新季首站八強止步，誓言今站不再「熄機」，果然說到做到。她以種子身份直入正賽，晉級過程未受考驗，以15：8、15：7、15：6和15：10連挫南韓的Yu Danwoo、法國的Diane Von Kersenbrock、意大利的Mara Navarria和法國的Marie-Florence Candassamy，打入四強，鎖定獎牌。

面對有主場之利、加拿大的Alexanne Verret，江旻憓未有手軟，大勝15：8，可惜決賽未能乘勝追擊，在早段領先4：1下，以9：15反負世界排名49的意大利劍手Giulia Rizzi，屈居亞軍，明日會轉戰團體賽。

江旻憓曾於2019年初兩奪世界盃分站冠軍，是香港首個贏下世界盃冠軍的劍手，同年升上世界排名第一。她近年飽受傷患困擾，包括右膝十字韌帶斷裂，雖然去年收穫亞錦賽金牌和世錦賽銅牌，但一直未能打入世界盃決賽，這面銀牌，是自2019年來個人世界盃最佳成績。

而從外圍賽脫穎而出的佘繕妡，以6：12不敵南韓名將康映美，首圈出局。男重方面，港隊唯一打入正賽的何瑋桁，以10：15輸給哈薩克的Ruslan Kurbanov，同樣「一輪遊」。