國際足協宣布調查阿根廷　美斯面臨停賽！

阿根廷喺世盃4強對克羅地亞前面臨打擊，國際足協宣布就8強阿根廷對荷蘭一仗，就兩隊嘅違規行為展開紀律調查，當中美斯同達米安馬天尼斯將成焦點人物，佢哋賽後對執法球證嘅攻擊，最壞情況會係停賽處分，嚴重影響阿根廷嘅備戰。

阿根廷對荷蘭一仗尾段出現衝突場面，柏利迪斯用波省向荷蘭後備席、華基爾雲迪積克惡意撞跌對手等都係明顯調查目標。西班牙《馬卡報》報道，美斯同達米安馬天尼斯賽後肆意批評球證馬圖拉賀斯，隨時惹嚟一身蟻。

美斯賽後已經知亂講嘢隨時出事，但都忍唔住：「我唔想講球證，因為我可能會被罰停賽。我哋賽前已經擔心緊呢個球證，我唔想講太多，國際足協應該檢討下，國際足協唔可能派一個唔夠班嘅球證嚟執法呢場大戰。」相比之下，門將達米安馬天尼斯言論更加激烈，直斥馬圖拉賀斯「狂妄自大」，甚至質疑該西班牙球證因為見自己國家隊出局，所以都想將阿根廷搞死埋。

美斯因為「唔收口」而被國際足協停賽早有前科，2017年一場世盃外圍賽對智利，美斯因為辱罵旁證被國際足協罰停賽4場，不過當佢完成第1場停賽後，國際足協判佢上訴得值，唔需要履行其餘3場停賽。阿根廷喺4強有馬高斯阿古拿同干沙路蒙迪爾因累積黃牌停賽。