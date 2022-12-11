硬地滾球世錦賽　何宛淇張沅雙雙摘銅

何宛淇在BC3級個人賽摘銅。（香港傷殘人士體育協會提供）

硬地滾球世界錦標賽個人賽今日（11日）在巴西里約熱內盧上演。香港代表何宛淇和張沅在女子BC3和BC4級摘下銅牌，是兩人生涯首面世錦賽獎牌。

硬地滾球世錦賽於12月3日至14日舉行，港隊派出9個運動員參加，其中何宛淇在女子BC3級小組賽全勝出線，再以7：1和4：1連挫加拿大的Joelle Guerette和希臘的Anna Ntenta，打入4強。雖然面對葡萄牙的Ana Costa，何宛淇以2：4敗陣，落入季軍戰，但她未有氣餒，以4：1擊敗泰國的Ladamanee Kla-Han，勇奪銅牌，是其生涯首面世錦賽獎牌。

至於張沅初登世錦賽舞台，毫不怯場，於女子BC4級小組賽兩戰全勝，以首名出線8強，面對有主場之利、巴西的Josiane Silva，以7：2勝出，4強對上世界第一的哥倫比亞好手Leidy Chica，以0：6落敗，但落入季軍戰後，以4：3險勝加拿大對手Alison Levine，摘下銅牌，同樣是生涯首次站上世錦賽頒獎台。

港隊今晚會轉戰BC3級及BC4級雙人賽，再爭佳績。