葡萄牙總統事先張揚　C朗下屆世盃冇份

葡萄牙在世界盃8強出局之後，總統索薩接受傳媒訪問時，不忘安慰球員，認為輸波只是欠運，他同時認為球星C朗應該無緣下屆賽事，似乎暗示這位37歲前鋒即將退出國家隊。

索薩對於今場賽果感到遺憾，他說：「我們生活中總有一些日子不順利，這日是不幸運的一日，摩洛哥表現比較有效率，他們只有2、3次機會就入了1球，我們有5、6個機會，但未能轉化成入球，摩洛哥門將屢救險球，我們運氣不好，腳風不順。」

不過，索薩都認同摩洛哥值得勝出：「摩洛哥以行動證明他們是一支偉大球隊，他們表現更有效益，配得上勝利，或者會有人批評葡萄牙表現欠佳，戰術不當，但這些批評是否正確，值得深思，我們必須欣賞球隊今屆獲得的成績，必須支持領隊費蘭度山度士，隊中有部份球員應該不會參加下屆世界盃，例如C朗，我們不會忘記他所作出的貢獻。」

雖然一般相C朗今屆是最後1次踢世界盃，但他以鬥心頑強見稱，一直保持良好身體狀態，曾經透露想踢到40歲，前曼聯體能教練麥克奇勒更加指C朗可以踢到41歲，他是否如索薩所言，無緣下屆世界盃，仍然是未知之數。