港超聯　深水埗3子走入社區　望為年輕人樹立榜樣

運動同行社區體驗計畫周日（11日）假長沙灣體育館，舉行eSport@深水埗體驗日日暨精英運動啟動禮，並邀請港超球隊深水埗的3名球員，包括黎格爾、王子聰及鄧子均到場分享心得，與活動參加者即場互動。3人都認為能夠與街坊近距離接觸機會難得，希望能為該區年輕人樹立榜樣，同時乘近期世盃熱潮，爭取外界對本地足球的關注度。

活動當日邀請多位本地運動員到場分享心得，其中包括深水埗球員黎格爾、王子聰及鄧子均。3人上台分享踏上職業球員之路的初心，以及今季隨球隊征戰港超的感受。到場參與活動的一班小朋友，見到3位港超球員現身都顯得非常雀躍。在其後的體驗環節，3人一邊講解訓練要領，一邊親身示範，最後更向小朋友們送出球會預先準備的紀念品。

近期世盃掀起一股足球熱潮，深水埗3子在與小朋友交流期間，都不忘講起世盃話題。鄧子均就期望能乘這股熱潮，提升外界對本地足球的關注度：「世盃嘅影響力，就係會令到平時唔睇波嘅人都關注足球，希望佢哋會因此鍾意睇波，繼而留意到原來香港都有職業聯賽，無論係入場或睇直播，都會對我哋係好嘅支持。」

黎格爾則認為區隊有凝聚社區的力量，作為球員代表之一的他，希望能成為榜樣：「留意到我哋落場踢波，其實都會影響到區內小朋友，希望可以畀佢哋一個目標，帶到啲正面影響力畀大家。」2022年踏入尾聲，總結本年度表現，3人都認為球隊發揮有改善，同時期待能為深水埗贏得賽季首勝。