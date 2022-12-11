香港隊　理文孖寶借鏡世盃：唔好咁易放棄！

香港足球總會周日（11日）於南昌V Walk商場舉辦香港足球代表隊見面會，馮慶燁及鄭兆均等球員到場與球迷暢談世盃及玩遊戲，這兩位理文球員異口同聲道，在世盃數場爆冷賽果中，學懂不會在球賽中放棄。

香港隊再於鬧市與球迷見面，幾位港腳現身後，即引來不少支持者歡呼，適逢2022年卡塔爾世盃戰至4強，他們都向現場觀眾大談波經，「均仔」提到今屆較看好英格蘭及法國，對兩隊在8強就需碰頭感婉惜，隨後港將跟觀眾玩遊戲，傳遞巨型充氣足球，又向他們派發紀念品，其後花式足球運動員施寶盛及莫志權悉數登場，演出各種花式令不少觀眾報以掌聲。

及至活動尾聲，5位於搶答環節答中問題的球迷，獲頒1件港隊作客球衣，3位球員在活動完結後也逐一在球衣簽名。

今屆世盃至今出現不少爆冷戰果，包括日本在「死亡之組」力壓西班牙和德國首名出線，摩洛哥更成為首支闖入4強的非洲代表，馮慶燁及鄭兆均兩位理文球員同樣有感而發，「燁仔」稱：「世盃有爆冷賽果，正可以話畀大家知，踢波乜都有可能發生，所以強隊都唔好輕敵，被睇低嘅都唔好以為冇機會，其實做人都一樣，只要肯堅持，隨時有好事會發生。」「均仔」也稱：「無論落後緊幾多球，球員唔可以放棄，因為一日未完場，賽果都未定。」

將於周一（12日）生日的馮慶燁，於活動完結前，得到全場觀眾祝賀，他許願理文今季取得好成績，盼望港隊能夠在「亞洲盃」決賽周，有理想發揮：「大家之前都好辛苦去備戰『亞洲盃』外圍賽，希望有充裕嘅時間準備決賽周，嘗試取得好成績。

談到在球場外接觸球迷的感受，鄭兆均認為觀眾一樣熱情，對出席活動感興奮，樂見小朋友玩得盡興：「同其他球員見球迷，呢個感覺幾好玩，希望球迷唔好淨係留意世界盃，會睇多啲本地聯賽。」