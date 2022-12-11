武術世青賽　港隊5金8銀8銅收官

世界青少年武術錦標賽昨日（10日）在印尼落幕。香港隊再添1金1銀2銅，總結5日賽事，合共收獲5金8銀8銅。其中，曾楚喬以2金1銀成為大贏家。

自疫情爆發後，香港武術青少年代表隊首次出戰國際賽，派出21個運動員，包括12個套路運動員和9個散手運動員力爭獎牌。經過5日角逐，港隊收穫5金8銀8銅，高踞獎牌榜第5位，功臣當數曾楚喬。她於女子乙組南拳和南棍，獵走兩面金牌，加上南刀銀牌，個人累積2金1銀，成為大贏家。男子組方面，何証鶱同樣表現出色，於乙組劍術、槍術和長拳掃走1金1銀1銅。

港隊獎牌一覽

曾楚喬

女子乙組南拳 金牌

女子乙組南棍 金牌

女子乙組南刀 銀牌

何証鶱

男子乙組劍術 金牌

男子乙組槍術 銀牌

男子乙組長拳 銅牌

周子桐

女子丙組刀術 金牌

黃尊

男子丙組棍術 金牌

羅安衡

男子丙組長拳 銀牌

男子丙組槍術 銀牌

賀曦彤

女子甲組南棍 銀牌

女子甲組南拳 銅牌

女子甲組南刀 銅牌

李泓進

男子乙組刀術 銀牌

姚彌

女子丙組棍術 銀牌

羅芷琪

女子乙組棍術 銀牌

丁健乘

男子甲組南棍 銅牌

林以諾

女子甲組槍術 銅牌

賀曦彤、林以諾

女子甲組對練 銅牌

梁信一

男子少年組42公斤級散打 銅牌

梁宇航

男子青年組60公斤級散打 銅牌