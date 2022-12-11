葡萄牙出局罪魁禍首　53.9%球迷認為係領隊

葡萄牙喺世界盃8強以0比1不敵摩洛哥，被淘汰出局，領隊費蘭度山度士孭晒鑊，根據葡萄牙《球報》民意調查顯示，有53.9%球迷認為呢位68歲主帥係罪魁禍首，至於近期被貶為後備嘅C朗，只有7.6%人認為佢係球隊出局主因。

葡萄牙16強對瑞士，費蘭度山度士大膽將C朗放後備席，結果大勝6比1，贏得掌聲。今仗對摩洛哥，費帥照辦煮碗，但結果大不同，葡萄牙面對呢支非洲球隊嚴密防守，顯得老鼠拉龜，無從入手，特別係上半場組織唔到攻勢，往往只能靠長傳，毫無威脅可言。

結果葡萄牙今屆踢到第5場比賽，首次入唔到波，反映費蘭度山度士唔識變通，對住擅長防守嘅摩洛哥，毫無應對之策，難怪大部分人認為佢要為球隊出局負最大責任。

另外，有22.8%認為葡萄牙球員發揮差係出局主因，有10.5%人指摩洛哥表現超水準，令葡萄牙難以招架。只有7.6%人指C朗近期負面新聞影響球隊晉級，有5.2%人指球證執法水平差令葡軍被淘汰。