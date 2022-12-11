射失12碼又如何　名宿名嘴齊撐卡尼

哈利卡尼喺世界盃8強比賽末段射失12碼，導致英格蘭錯失扳平機會，1比2不敵法國，被淘汰出局。不過，英國主流輿論並冇怪責呢位射手，名宿朗尼、名嘴皮爾斯摩根都力撐哈利卡尼，認為佢仍然係英格蘭最佳前鋒，希望佢振作。

哈利卡尼今仗入1球，以53球追平朗尼嘅紀錄，並列英格蘭國家隊史上射手王，賽後朗尼不忘安慰卡尼：「恭喜哈利卡尼追平我嘅紀錄，佢好快會創造屬於自己嘅紀錄，佢係我嘅最佳接班人，要振作呀！」

至於早前為C朗做專訪「爆曼聯大鑊」嘅英國名嘴皮爾斯摩根亦支持哈利卡尼：「你唔會遇到比哈利卡尼更全面、更正直嘅球員，佢係英格蘭優秀領導者，為佢感到心碎。」

完場後哈利卡尼一度踎喺球場，久久未能釋懷，領隊修夫基同隊友都過去安慰佢，門將比克福特更出手遮住攝影機鏡頭，唔想電視台影到哈利卡尼痛苦表情。

另外，一向言論苛刻嘅英格蘭名宿連尼加都滿意英格蘭今場表現：「再一次心碎，但輸畀衞冕球隊並唔羞恥，呢支英格蘭年輕又出色，已經盡咗力，將會變得更好。」可見英格蘭今屆世界盃已經交足功課。