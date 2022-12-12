C朗感人回應世盃風波　將考慮葡萄牙生涯

葡萄牙在世盃8強意外不敵摩洛哥出局，C朗拿度的世盃夢亦告幻滅，這位37歲一代巨星與家人乘私人飛機離開卡塔爾前，在社交網發表感人文章回應世盃悲情之旅。對於葡萄牙國家隊生涯，C朗表明將會在冷靜後才作出決定，未有排除結束國際賽生涯的可能性。

葡萄牙大軍周日(11日)離開卡塔爾，24名球員當中只有14人隨隊返葡萄牙，C朗等10人就在卡塔爾解散，C朗與女友喬治娜等親友則乘私人飛機離開，告別卡塔爾前他在社交網發文說：「為葡萄牙贏得世界盃，是我足球生涯最大夢想。幸運地，我在國際舞台贏過不少冠軍，包括為葡萄牙奪標，但世盃冠軍始終是最夢想，為這個夢想我一直戰鬥。過去16年，我有入球的5屆世盃，身邊一直有偉大球員及千萬葡萄牙人民支持，我竭盡所能地比賽，從未試過逃避戰鬥、從未試過放棄夢想，不幸地這個夢想在昨天完結了......」

對於外界認為C朗的葡萄牙生涯將會完結，這位國際賽史上最多入球球員未有否認，C朗表示：「在這個熾熱時刻作決定是不智的，我只想所有人知道，即使近期有不少閒言閒語，我對葡萄牙的忠誠從未動搖，我絕對不會背棄隊友和國家。現在沒有甚麼好說了，多謝葡萄牙、多謝卡塔爾。在一切完結前，夢想總是美麗的......現在是時候聆聽良好的意見，每人作出自己最後的結論。」

C朗在世盃展開前與曼聯達成解約協議，目前首要任務是決定1月轉會窗的去向。葡萄牙下一項賽事，將是歐國盃外圍賽，身處J組的葡萄牙將會在3月份兩戰列支敦士登，到時C朗會否繼續為葡萄牙披甲仍有待分曉。