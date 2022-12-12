阿根廷再遇歐洲球證　美斯有冇投訴？

世盃球證執法水平近日成為熱話，尤其阿根廷球星美斯在8強戰後公開炮轟西班牙判官馬圖拉賀斯，令一眾球證頓成焦點。阿根廷對克羅地亞的4強大戰，國際足協決定委派意大利球證奧薩度執法，雖然阿根廷再一次在對歐洲球隊時遇上歐洲球證，惹來不公的質疑，不過奧薩度今屆曾執法阿根廷贏墨西哥，美斯在該仗更有入球，相信賽前不會有所投訴。

葡萄牙、英格蘭等出局後都將矛頭指向球證，葡萄牙球星般奴費南迪斯和比比，更暗指國際足協的球證安排是「協助阿根廷奪冠」。不過根據阿根廷今屆賽事的球證安排，理論上是「不利」的一隊，之前2次面對歐洲球隊波蘭同荷蘭，球證竟是來自荷蘭及西班牙，今仗將是他們第3次對歐洲球隊時遇上歐洲球證，未有實現「同洲回避」的原則。

不過，阿根廷對波蘭同荷蘭都能獲得最後勝利，而且奧薩度今屆曾主吹阿根廷2比0贏墨西哥的分組賽，該仗奧薩度出示5面黃牌，有4面是給予墨西哥球員，而且美斯在比賽中亦有入球，相信對奧薩度沒有太大敵意。奧薩度今屆負責主吹揭幕戰，當時被質疑判決偏袒主隊卡塔爾，但卡塔爾最終0比2不敵厄瓜多爾。