鐵人耐力賽？上陣時間榜克羅地亞包辦前7

世盃進入最後關鍵時刻，爭霸球隊要喺短短1個月內踢7場大戰，對球員體能絕對係一大考驗。根據4強前嘅世盃上陣時間榜，前7名竟然全部由克羅地亞球員包辦，其中4名正選踢足每1分鐘賽事，「格仔兵團」可唔可以更進一步，就睇球員嘅體力支唔支持得住。

克羅地亞喺16強對日本同8強對巴西，都係踢足120分鐘後再互射12碼晉級，唔計球證嘅補時，510分鐘賽事已經係今屆5場波嘅極限，而克羅地亞嘅加華度爾、祖蘭奴域、利華高域同洛夫雲4位主力，就踢足510分鐘賽事，而波索域、莫迪歷同比列錫亦都踢超過480分鐘，成為今屆目前上陣時間最多前7名。

其實阿根廷都唔係休息多好多，美斯、奧達文迪同達米安馬天尼斯都踢足480分鐘。今屆世盃較早時候，有記者問阿根廷領隊史卡朗尼點解唔畀美斯休息，史卡朗尼就回應：「除非美斯自己要求，否則我係唔會換美斯離場。」

世盃上陣時間榜

1 加華度爾(克羅地亞) 510分鐘

1 祖蘭奴域(克羅地亞) 510分鐘

1 利華高域(克羅地亞) 510分鐘

1 洛夫雲(克羅地亞) 510分鐘

5 波索域(克羅地亞) 503分鐘

6 比列錫(克羅地亞) 489分鐘

7 莫迪歷(克羅地亞) 483分鐘

8 蘇夫恩岩拉伯特(摩洛哥) 480分鐘

8 美斯(阿根廷) 480分鐘

8 奧達文迪(阿根廷) 480分鐘

8 達米安馬天尼斯(克羅地亞) 480分鐘

8 華基爾雲迪積克(荷蘭) 480分鐘

8 安達斯諾柏(荷蘭) 480分鐘