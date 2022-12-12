港超聯　和富大埔辦粵劇聯乘活動籌經費

為慶祝創會20周年，港超聯球隊大埔足球會周日（11日）假西九戲曲中心大劇院，與文藝界舉行跨界別合作，以傳統粵劇文化節目《武俠》粵劇專場，籌募會務經費。大埔主席林奕權透露今次企劃，成功為球會籌募80萬元經費，並希望藉今次活動，提升外界對本地足球及粵劇的關注。

是日演出除了有一眾大埔職球員現身之外，更獲多位政府官員、球會高層及贊助商代表到場支持，其中文化體育及旅遊局局長楊潤雄，及大埔足球創會主席朱景玄，就於典禮儀式上致辭，前者表示會致力推動本地足球運動，以及粵劇文化的發展，希望兩項文體活動能獲得更多人支持。

林奕權就透露今次活動扣除開支後，成功籌集約80萬港元，將用作球會經費，他對成果感滿意，並認為活動有助外界更多關注大埔足球會及粵劇文化：「今日嚟捧場嘅，有好多係大埔居民同球迷，粵劇文化喺香港生存都比較困難，希望帶動互相支持嘅效果。」他續指未來會繼續籌辦類似活動，讓職球員更多參與地區活動：「喺希望社區內做多少少嘢。」對於大埔今季成績，林奕權希望球隊可以總結經驗，在餘下賽季提升表現。

有份入場觀賞粵劇表演，還包括大埔一眾巴西外援，其中利馬就表示非常欣賞：「第一次睇粵劇係感覺好新奇，角色嘅裝扮、演繹同動作編排等細節都好吸引，可以去了解粵劇表演，係體驗本地傳統文化嘅難得機會。」