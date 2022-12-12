今晚冇世界盃　睇住英冠先

英冠直播戲碼，「黑貓」新特蘭主場迎戰西布朗。新特蘭上周要出戰補賽，狀態比西布朗稍勝一籌，曼聯借將阿密特迪亞路弗到漏油，無懼西布朗來犯，主場出擊仲有得受讓咁筍，讓球主勝不容錯過。(有線661及601台周二凌晨4時直播)

新特蘭今季重返英冠後，總算站穩陣腳，踢咗21輪取得8勝6和7負，現時位處中游，佢哋喺上周要出戰聯賽補賽，雖然上半場踢到不知所謂，幸好半場返入更衣室畀教頭莫比利鬧醒，易邊後憑阿密特迪亞路、比卓特及施文斯各省一粒，喺主場以3比0大勝米禾爾，近4仗聯賽贏3仗，喺世盃休戰期忽然有場正式賽事，有助球隊上力，其中從曼聯借來嘅阿密特迪亞路，近6仗聯賽轟4粒，腳風奇順。

西布朗飄忽難靠

相反，現於下游徘徊嘅西布朗表現飄忽，喺世盃前6輪聯賽錄3勝3負，如果單計客場，開咧後9輪贏得2場，而且喺世盃休戰期間，佢哋去到西班牙集訓，並且同艾爾切「拍跳」輸0比1，狀態未明，相信應該唔及上周贏波嘅「黑貓」。雖然今仗出奇地西布朗要讓波，個盤似乎有啲鬼鬼哋，不過「黑貓」勝在夠正氣，主場出擊值得支持，讓球主勝有計。

直播表

周二4:00am 英冠 新特蘭 Vs 西布朗

有線601、661台