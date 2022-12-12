修夫基考慮辭職　杜曹機會來了

英格蘭上仗世界盃8強以1比2不敵上屆冠軍法國，但整體表現不俗，獲得英國普遍輿論讚賞，並支持領隊修夫基留任。不過根據英國《太陽報》爆料，「修哥」仍然打算辭職，主因是即使交出成績，仍然遭球迷噓。

英格蘭喺修夫基帶領之下，近3屆大賽獲得不俗成績，近2屆世界盃分別打入4強及8強，上年更加晉身歐國盃決賽，僅以互射12碼不敵意大利。不過，英格蘭球迷仍然唔滿意，經常喺比賽噓爆修夫基，令呢位52歲教頭感到非常大壓力及不受尊重。

修夫基透露將會認真考慮去留問題：「每次大賽之後，我都會同足總方面坦承交流，今次都係一樣，但未來幾星期唔係做決定嘅好時機，我必須確保自己有足夠魄力，先至會留低。」修夫基現時合約將於2024年歐國盃之後屆滿，英格蘭足總方面希望佢留任，因為短期內難以搵到合適繼任人。

一旦修夫基堅持離任，兩位曾經喺英超搵食嘅名帥杜曹及普捷天奴都係熱門新帥人選，其中前車路士領隊杜曹曾經表示願意執教英格蘭。